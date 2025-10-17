Dia D de Multivacinação acontece neste sábado (18) em todo o Espírito Santo
A campanha começou no dia 6 de outubro e segue até o dia 31
Neste sábado (18), do Dia D de mobilização da Campanha Nacional de Multivacinação, em todo o Espírito Santo. A iniciativa busca atualizar a caderneta vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos.
Dessa forma, a ação é realizada em parceria entre o Ministério da Saúde, o Governo do Estado e os 78 municípios capixabas, oferecendo de forma gratuita todas as vacinas do Calendário Nacional de Imunização.
Vacinação durante todo mês
A campanha começou no dia 6 de outubro e segue até o dia 31, com o objetivo de ampliar o acesso à vacinação e garantir a proteção contra doenças preveníveis.
Assim, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), ao todo, mais de 350 mil doses foram distribuídas aos municípios capixabas. Até o momento, 57.530 doses já foram aplicadas e a expectativa é imunizar outras 15 mil pessoas neste sábado.
Vacinas disponíveis
Entre as vacinas disponíveis estão: BCG, Hepatite B, Pentavalente, Poliomielite inativada, Rotavírus, Pneumocócica 10-valente, Meningocócicas C e ACWY, Influenza, Covid-19, Febre Amarela, Tríplice Viral, Tetra Viral, DTP, Hepatite A, Varicela, Difteria e Tétano (adulto), dTpa e HPV quadrivalente.
Além disso, adolescentes de 15 a 19 anos poderão se vacinar contra o HPV, e pessoas com até 59 anos, incluindo profissionais da saúde, terão acesso à vacina contra o sarampo caso ainda não estejam imunizados.
Segundo a Secretaria da Saúde (Sesa), a meta é ampliar a cobertura vacinal e recuperar índices que sofreram queda nos últimos anos. Isso porque, desde 2023, o Estado segue o Plano Estadual para Recuperação das Metas de Coberturas Vacinais, com foco nas vacinas de rotina aplicadas em crianças menores de dois anos.
Metas
De acordo com o Plano, as metas de cobertura são de 90% para BCG e Rotavírus, e de 95% para imunizantes como Pentavalente, Poliomielite, Pneumo 10, Meningo C, Febre Amarela, Hepatite A, Tríplice Viral e Varicela. Já a vacina contra a Influenza tem meta de 90%, mas atualmente o Estado apresenta 64,21% de cobertura no público infantil.
Os dados mais recentes, de janeiro a agosto de 2025, mostram avanços importantes nas coberturas: BCG (96,04%), Tríplice Viral (94,55%), HPV meninas (97,82%), HPV meninos (92,11%) e Meningo ACWY (91,72%). O Espírito Santo se mantém entre os estados com melhor desempenho vacinal do país, especialmente entre adolescentes.
Dia D
O Dia D reforça o compromisso do Estado em proteger a população e garantir que nenhuma criança ou adolescente fique sem imunização. As doses estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde do Espírito Santo.
