Marataízes: Dia D de Vacinação é neste sábado (18)

Neste sábado (18), a Prefeitura de Marataízes promove o Dia D de Vacinação, uma ação especial voltada para a atualização da caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A mobilização acontece das 7h30 às 15h30 em cinco unidades de saúde do município: Barra, Cidade Nova, Marataízes I, Lagoa Dantas e Boa Vista.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância de manter as vacinas em dia, garantindo proteção contra diversas doenças e fortalecendo a imunidade da população infantil. Pais e responsáveis devem comparecer às unidades levando o cartão de vacina e o CPF da criança.

Leia também: PM apreende drogas, munições, carregadores e dinheiro no ES

A ação integra o calendário nacional de imunização e faz parte do compromisso da Prefeitura de Marataízes com a prevenção e o cuidado contínuo com a saúde da comunidade.