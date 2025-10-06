Emprego! Sine Cachoeiro anuncia mais de 70 vagas nesta segunda-feira (6)

Se você mora em Cachoeiro de Itapemirim ou na região Sul e está à procura de oportunidades, essa é a sua chance de voltar ao mercado de trabalho. As empresas estão oferecendo nesta segunda-feira, 06 de outubro, 71 vagas de emprego, por meio do Sine Cachoeiro.

As oportunidades de emprego são para diversos cargos e níveis de escolaridade e para cidades do Sul do ES. No entanto, é preciso fazer um cadastro no Sine Cachoeiro para concorrê-las.

Quem tiver interesse pode se candidatar às vagas de emprego ainda hoje. Isso porque a Agência do Trabalhador funciona das 8h às 17h. O banco de empregos fica na rua Costa Pereira, n° 100, no bairro Sumaré. Antes da mudança, uma agência ficava na Avenida Beira Rio.

De acordo com o Sine Cachoeiro, é necessário levar carteira de trabalho, identidade, CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de endereço com CEP, assim como certificados de cursos (caso tenha). Os documentos precisam ser originais e devem estar em bom estado.

Confira as vagas disponíveis:

