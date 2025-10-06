Oportunidades! ES tem mais de 7,5 mil vagas de emprego disponíveis; veja

Neste início de outubro, o Espírito Santo tem mais de 7,5 mil vagas de emprego disponíveis. As oportunidades estão à disposição em todas as regiões e são para os níveis de escolaridades de ensino médio, superior ou técnico e, também, para pessoas com deficiência.

Além disso, também há vagas para quem não tem experiência e está em busca do primeiro emprego ou de um estágio.

Leia também: Temperaturas seguem altas no ES nesta segunda (6); confira a previsão

As cidades da Região Metropolitana de Vitória, como Cariacica e Vila Velha são as que mais apresentam oportunidades. Além disso, no Norte, Aracruz, São Mateus e Linhares também estão com vagas.

Para se inscrever, os candidatos devem procurar uma agência do Sine, que são os órgãos estaduais de intermediação de mão de obra, ou a Agência do Trabalhador de Cariacica, presencialmente ou, dependendo da cidade, ou fazer as inscrições on-line (confira abaixo como se inscrever).

Confira:

Cariacica (1.128 vagas)

Agência do Trabalhador

Agência do Trabalhador de Cariacica funciona no novo Centro Administrativo da cidade, em Vera Cruz, na Avenida Alice Coutinho, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica. A agência funciona de segunda a sexta, das 8 às 18h.

Como se candidatar: os interessados devem preencher o formulário e encaminhá-lo para o e-mail [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função. Também é possível acessar a lista de vagas pelo WhatsApp, assim como acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e candidatura. O atendimento é feito pelo número (27) 98831-6008, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. As vagas também podem ser consultadas diretamente na sede da agência.

Oportunidades: há vagas para motorista, engenheiro, ajudante, auxiliar de serviços gerais, mecânico, atendente, embalador, entre outras oportunidades, entre outras. Do total, 306 são destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD).

Sine

Como se candidatar: O trabalhador deve procurar o Sine do município que funciona na Rodovia Leste-Oeste, 154 – Santo André.

Oportunidades: há oportunidades para zelador, soldador, recepcionista, entregador de bebidas, balconista de açougue, atendente de padaria, entre outras. Veja mais aqui.

Vila Velha (863 vagas)

Sine

Como se candidatar: Os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Oportunidades: há vagas para atendente de cafeteria, atendente de telemarketing, balconista, enfermeiro, pizzaiolo, frentista, vendedor interno, entre outras.

Vitória (473 vagas)

Sine

Como se candidatar: Os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8 às 17h.

Oportunidades: no município, há vagas para técnico em segurança do trabalho, repositor em supermercados, pintor de obras, pedagogo, eletricista, embalador, entre outras. Saiba mais aqui.

Serra (1.782 vagas)

Sine

Como se candidatar: Os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17h.

Oportunidades: há oportunidades para vidraceiro, torneiro mecânico, técnico de enfermagem, recreador, motorista de caminhão, garçom, cozinheiro de restaurante, confeiteiro, entre outras. Saiba mais aqui.

Cachoeiro de Itapemirim (77 vagas)

Sine

Como se candidatar: O atendimento aos candidatos ocorre no Sine da cidade, localizado na rua Costa Pereira, 90, Sumaré, das 8 às 17h.

Oportunidades: há vagas para pedreiro, resinador, costureira, estoquista, cortador de mármore, entre outras. Saiba mais aqui.

Aracruz (215 vagas)

Sine

Como se candidatar: O atendimento aos candidatos ocorre no Sine da cidade, localizado na Rua José Coutinho da Rocha, 140, bairro Vila Rica – Aracruz.

Oportunidades: há vagas para servente de obras, pintor de obras, vendedor de piscinas, técnico em segurança do trabalho, entre outras. Saiba mais aqui.

Colatina (40 vagas)

Sine

Como se candidatar: O atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail currículo: [email protected]. O endereço do Sine é Av. Getulio Vargas, 98, Centro, Colatina.

Oportunidades: Há vagas para pintor de automóveis, promotor de vendas, mecânico de automóvel, lavador de veículos, entre outras. Saiba mais aqui.

Linhares (260 vagas)

Sine

Como se candidatar: Os interessados devem procurar a agência do município, das 8 às 13 horas, localizada na Avenida Governador Florentino Avidos, 80, Nossa Senhora da Conceição.

Oportunidades: há vagas para cuidador de idosos, caseiro, estoquista, faxineiro, jardineiro, auxiliar de serviços gerais, açougueiro, entre outras. Saiba mais aqui.

Anchieta (36 vagas)

Sine

Como se candidatar: O atendimento aos candidatos ocorre no Sine da cidade, localizado dentro da Casa do Cidadão, na avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 767, no Centro.

Oportunidades: há vagas para motorista escolar, engenheiro de segurança do trabalho, vendedora, camareira, entre outras. Saiba mais aqui.

Nova Venécia (165 vagas)

Sine

Como se candidatar: Os interessados devem procurar a agência do município, localizado na Rua Jussara, 10, Margareth, Nova Venécia.

Oportunidades: há vagas para orientador de carreira, operador de caixa, motorista entregador, instalador de gesso, empregada doméstica, entre outras. Saiba mais aqui.

Marataízes (37 vagas)

Sine

Como se candidatar: Os interessados devem procurar a agência do município de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Rubens Rangel, 1.489, no bairro Cidade Nova.

Oportunidades: tem vaga para auxiliar de cozinha, pedreiro, ajudante de carga e descarga, entre outras. Saiba mais aqui.

Barra de São Francisco (41 vagas)

Sine

Como se candidatar: O atendimento aos candidatos ocorre no Sine da cidade, localizado na Alameda Santa Terezinha, 100, Centro, Barra de São Francisco.

Oportunidades: há vagas para motorista de ônibus, empregada doméstica, vendedor, lavador de carros, entre outras. Saiba mais aqui.

São Mateus (569 vagas)

Sine

Como se candidatar: O atendimento ocorre na agência da cidade, das 8 às 17 horas, na avenida José Tozzi, 2.616, Bairro Boa Vista.

Oportunidades: entre as vagas estão vidraceiro, trabalhador rural, serralheiro, porteiro, mecânico geral, farmacêutico, carpinteiro, entre outras.