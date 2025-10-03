ES-475: rodovia registra dois acidentes com moto em menos de 24 horas em Castelo

Em menos de 24 horas, dois acidentes envolvendo motocicletas foram registrados na rodovia ES-475, no bairro Niterói, em Castelo. O primeiro ocorreu na noite desta quinta-feira (2) e resultou na morte de um motociclista e em dois feridos. Já o segundo foi flagrado por um morador na manhã desta sexta-feira (3), a poucos metros do local da colisão anterior, deixando uma vítima com ferimentos leves.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente da noite envolveu duas motocicletas. Um dos condutores, que não era habilitado, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Municipal de Castelo. A passageira que estava na garupa dele foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O condutor da outra moto não resistiu e teve o óbito constatado ainda no local.

Leia também: Castelo: uma pessoa morre após grave acidente entre motocicletas na ES-475

Não foi possível aplicar o teste do etilômetro no motociclista socorrido, já que ele estava em atendimento médico.

Na manhã desta sexta-feira (3), cerca de 50 metros do local do acidente, um novo registro foi feito. Nas imagens gravadas por um morador, é possível ver um homem caído ao lado da motocicleta. A vítima sofreu apenas ferimentos leves, estava consciente e conversava durante o atendimento.

“Tem base não, olha, já morreu um cara a 50 metros aqui ontem, olha hoje de novo, não tem base. O outro morreu a 300 metros para cima. Tem base isso não, gente. O que tem com esse lugar?”, lamenta o morador Arnaldo.