ES: projeto propõe unificação de serviços de urgência no 190 da PM

Para a Polícia Militar é o 190. Para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu, é o 192. Tem a Defesa Civil (199), o Corpo de Bombeiros (193). Esses são apenas alguns exemplos de serviços para atendimento de urgência e emergência que o deputado Coronel Weliton (PRD) propõe uma unificação no Estado do Espírito Santo.

Conforme o Projeto de Lei (PL) 495/2025, em tramitação na Assembleia Legislativa (Ales), o Sistema Unificado de Atendimento de Emergência integraria os serviços de atendimento emergencial, centralizando tudo no número 190. O objetivo seria o de assegurar maior eficiência, agilidade e integração entre os órgãos.

Para o parlamentar, os vários números destinados ao atendimento de emergências no país representam um “obstáculo significativo” para a população em momentos que realmente necessita do serviço, por “fragmentar” o resultado. “Em situações de crise, em que o tempo de resposta é crucial e o emocional do cidadão está abalado, a simples dúvida sobre qual número discar pode atrasar o socorro e agravar o problema”, defende em mensagem aos pares.

“Diante de um acidente com vítimas, por exemplo, a pessoa pode hesitar: deve chamar o Samu ou os Bombeiros? Em casos de desabamentos ou enchentes, chama-se os Bombeiros ou a Defesa Civil? E quando há um acidente com risco de violência envolvida — a quem recorrer primeiro?”, exemplifica o autor.

O PL 495 passará pelas comissões de Justiça, de Segurança e de Finanças da Assembleia.