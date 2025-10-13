Espírito Santo: veja como fica a previsão do tempo nesta segunda-feira (13)

Nesta segunda-feira (13), o tempo segue firme e quente no Espírito Santo. Isso porque, há poucas nuvens e sem previsão de chuva em todo o estado. Dessa forma, as temperaturas máximas aumentam em todas as regiões. Assim, o vento sopra fraco a moderado no litoral, com possibilidade de rajadas no litoral sul.

Na Grande Vitória, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Vento fraco a moderado no litoral. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 28 °C. Vitória: mínima de 21 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Vento fraco a moderado no litoral, com possibilidade de rajadas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 21 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Serrana, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 21 °C e máxima de 24 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 34 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 21 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Nordeste, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Vento fraco a moderado no litoral. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 31 °C.