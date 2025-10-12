Região Sul do ES começa a semana sob alerta climático

O Espírito Santo começa a semana sob um alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O aviso, divulgado neste domingo (12), abrange todos os 78 municípios capixabas, incluindo as cidades da região Sul, e segue válido até as 10h desta segunda-feira (13).

De acordo com o Inmet, o alerta prevê acúmulo de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos que podem chegar a 60 km/h. Apesar da intensidade, o órgão classifica o risco como baixo para ocorrências mais graves, como cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

A orientação é que a população fique atenta às mudanças no tempo e evite se abrigar sob árvores durante rajadas de vento, além de não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de publicidade.