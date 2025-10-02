Expo Guaçuí 2025 começa nesta quinta (2) com show gratuito de Eduardo Costa

A Expo Guaçuí 2025 abre as portas a partir desta quinta-feira (2), e promete quatro dias de festa, tradição e música para todos os públicos. O evento, realizado no Loteamento Gregório Gil Trigo, na BR-482, terá entrada gratuita em todas as atrações.
A programação reúne nomes de peso da música nacional, como Eduardo Costa, Ferrugem, Felipe Araújo e Salvador, além de artistas locais e regionais. No palco, o público poderá curtir sertanejo, pagode, samba e moda de viola, em uma mistura que valoriza estilos e gerações.
Além dos shows, a feira mantém viva a tradição agropecuária com o Concurso Leiteiro, o Concurso de Marcha e o aguardado rodeio, que acontece todas as noites. Durante todo o evento, o DJ Manux também garante a animação nos intervalos.
Confira a programação completa!
Quinta-feira (2)
- 7h – Concurso Leiteiro
- 20h – Rodeio
- 22h – Show com Salvador
- 23h50 – Show com Eduardo Costa
- 2h – Show com Vinícius Fragoso (Praça de Alimentação)
Sexta-feira (3)
- 7h – Concurso Leiteiro
- 20h – Rodeio
- 22h – Show com Samba MLK
- 23h50 – Show com Ferrugem
- 2h – Show com Pelé (Praça de Alimentação)
Sábado – (4)
- 7h – Concurso Leiteiro
- 20h – Rodeio
- 22h – Show com Filipe Fernandes
- 23h50 – Show com Felipe Araújo
- 2h – Show com Na Farra (Praça de Alimentação)
Domingo – (5)
- 7h – Concurso Leiteiro
- 9h – Concurso de Marcha
- 13h30 – Moda de Viola com Lindomar Violeiro e Evellyn Abreu (Praça de Alimentação)
- 19h – Rodeio
- 21h – Show com Júnior e Gustavo
** Durante todos os dias do evento, o público contará com a animação do DJ Manux nos intervalos.
