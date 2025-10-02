Cidades

Expo Guaçuí 2025 começa nesta quinta (2) com show gratuito de Eduardo Costa

A programação reúne nomes de peso da música nacional, como Eduardo Costa, Ferrugem, Felipe Araújo e Salvador, além de artistas locais e regionais

Redação Redação

Foto: Divulgação

A Expo Guaçuí 2025 abre as portas a partir desta quinta-feira (2), e promete quatro dias de festa, tradição e música para todos os públicos. O evento, realizado no Loteamento Gregório Gil Trigo, na BR-482, terá entrada gratuita em todas as atrações.

A programação reúne nomes de peso da música nacional, como Eduardo Costa, Ferrugem, Felipe Araújo e Salvador, além de artistas locais e regionais. No palco, o público poderá curtir sertanejo, pagode, samba e moda de viola, em uma mistura que valoriza estilos e gerações.

Leia também: Cachoeiro: comunidade São Francisco de Assis realiza a tradicional Bênção dos Animais

Além dos shows, a feira mantém viva a tradição agropecuária com o Concurso Leiteiro, o Concurso de Marcha e o aguardado rodeio, que acontece todas as noites. Durante todo o evento, o DJ Manux também garante a animação nos intervalos.

Confira a programação completa!

Quinta-feira (2)

  • 7h – Concurso Leiteiro
  • 20h – Rodeio
  • 22h – Show com Salvador
  • 23h50 – Show com Eduardo Costa
  • 2h – Show com Vinícius Fragoso (Praça de Alimentação)

Sexta-feira (3)

  • 7h – Concurso Leiteiro
  • 20h – Rodeio
  • 22h – Show com Samba MLK
  • 23h50 – Show com Ferrugem
  • 2h – Show com Pelé (Praça de Alimentação)

Sábado – (4)

  • 7h – Concurso Leiteiro
  • 20h – Rodeio
  • 22h – Show com Filipe Fernandes
  • 23h50 – Show com Felipe Araújo
  • 2h – Show com Na Farra (Praça de Alimentação)

Domingo – (5)

  • 7h – Concurso Leiteiro
  • 9h – Concurso de Marcha
  • 13h30 – Moda de Viola com Lindomar Violeiro e Evellyn Abreu (Praça de Alimentação)
  • 19h – Rodeio
  • 21h – Show com Júnior e Gustavo

** Durante todos os dias do evento, o público contará com a animação do DJ Manux nos intervalos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Assuntos:

GuaçuíMúsicaShows

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por