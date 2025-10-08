Fato raro: vaca dá à luz a bezerros trigêmeos no Sul do ES

Um fato considerado raro no campo aconteceu, neste domingo (5), no distrito de Piabanha do Norte, interior de Itapemirim. Uma vaca deu à luz três bezerras em uma propriedade rural. O nascimento trigemelar, incomum e extremamente raro na pecuária, surpreendeu os criadores e a moradores da região.

“Nasceram bem, todos sadios, todos três fêmeas. Estão bem, se amamentando, aparentemente normal”, explicou Genivaldo Leal, um dos filhos do dono da propriedade. As bezerras ainda não têm nomes. A vaca passa bem.

Dados da medicina veterinária apontam que o nascimento de gêmeos na pecuária acontece em cerca de 0,5%. Já casos de trigêmeos são ainda mais incomum, ocorrendo em aproximadamente 0,01% dos casos.

Entre os fatores que podem explicar esse fenômeno estão a superovulação provocada por tratamentos hormonais e a influência genética. Os filhotes, em geral, tendem a apresentar peso e desenvolvimento abaixo do normal.

As fêmeas nascidas nesse tipo de gestação podem apresentar infertilidade. Por isso, o monitoramento nutricional e reprodutivo é essencial para garantir o bem-estar dos animais e evitar complicações futuras.