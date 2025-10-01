Ferraço recepciona Euclério em Cachoeiro e sela apoio à sua pré-candidatura ao Senado

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço (PP), reuniu lideranças políticas, empresariais e comunitárias em um almoço nesta quarta-feira (1º), para recepcionar o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), pré-candidato ao Senado Federal. O encontro aconteceu em Cachoeiro e contou com a presença de mais de 200 pessoas, consolidando um forte gesto de apoio à caminhada de Euclério.

Entre os presentes, estavam o prefeito de Itapemirim, Geninho; de Bom Jesus do Norte, Toninho Gualhano; de Alegre, Nirrô Emerick; de Marataízes, Toninho Bitencourt; o vice-prefeito de Rio Novo do Sul, Jocelino Monti; o vice-prefeito de Cachoeiro, Júnior Corrêa; a ex-prefeita de Mimoso do Sul, Flávia Cisne; o ex-prefeito de Rio Novo do Sul, Thiago Fiorio; além dos deputados estaduais Marcos Madureira, Allan Ferreira e Bruno Resende, vereadores de Cachoeiro e de cidades vizinhas, secretários municipais, empresários e representantes de clubes de serviço.

Apoio firme de Ferraço

Durante o encontro, Ferraço fez questão de enaltecer a trajetória de Euclério e destacou sua gratidão pessoal ao prefeito de Cariacica, por ter sido uma das vozes mais firmes em apoio ao vice-governador Ricardo Ferraço ainda no início da pré-campanha ao Governo do Estado.

“Eu quero apresentar o Euclério para o povo de Cachoeiro. Um prefeito histórico, trabalhador incansável, homem de bem. Cariacica lhe deu na última eleição 88% dos votos, porque reconhece o seu trabalho. Agora ele coloca o nome como pré-candidato a senador, e eu quero dizer: aonde você for, eu vou com você, porque você merece o nosso apoio”, afirmou Ferraço, sendo aplaudido pelos presentes.

Gratidão e compromisso de Euclério

Emocionado com a recepção, Euclério destacou sua gratidão a Ferraço e reafirmou o compromisso com um Espírito Santo desenvolvido e bem representado no Senado.

“Eu me sinto muito honrado de estar aqui hoje, recebendo esse carinho. Eu escolhi andar ao lado do Ricardo porque amo a minha cidade e amo esse estado. Tenho medo que o governo caia em mãos erradas. Ricardo é o mais qualificado, o mais preparado para continuar conduzindo esse trabalho que envolve os 78 municípios. Gratidão e lealdade são meus lemas. Coloco Deus em primeiro lugar e está tudo certo”, disse.

O prefeito de Cariacica ainda fez uma comparação entre os desafios enfrentados em sua cidade e os superados por Ferraço em Cachoeiro: “Assim como Ferraço realizou sonhos em Cachoeiro, nós conseguimos entregar a Orla de Cariacica, um sonho antigo da população. É gostoso transformar a vida das pessoas. Hoje, quero agradecer a cada um de vocês por estarem aqui e pedir a Deus que abençoe ainda mais a vida de todos”.

Encontro de peso político

A presença de tantos prefeitos, deputados, ex-prefeitos e lideranças da região transformou o almoço em uma verdadeira demonstração de força e mobilização política em torno do nome de Euclério Sampaio. O gesto de Ferraço reforça a construção de alianças estratégicas no Sul do Estado, que será peça importante no tabuleiro das eleições de 2026.