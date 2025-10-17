Cidades

Marataízes recebe novas obras e investimentos em educação e saúde

A primeira fase das intervenções contemplou as ruas do Cristal, das Pérolas, dos Brilhantes, Ágata, Diamante, Safira, Esmeralda e Topázio, todas no bairro Esplanada II.

Dayanne Farias Dayanne Farias

marataízes investimento
Foto: Divulgação/Governo do ES

Na quinta-feira (16), em Marataízes, foi inaugurada a primeira etapa das obras de infraestrutura urbana no bairro Esplanada II. Além disso, foi formalizado o convênio que garante a execução da segunda fase do projeto. Na ocasião, esteve presente o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande.

De acordo com informações do Governo do Estado, a nova etapa também beneficiará os bairros Alvorada, Baixa Bonita e Portal Verde. Durante a visita, Casagrande acompanhou obras em andamento e anunciou novos recursos destinados às áreas de Educação e Saúde no município.

Leia também: Começa hoje! Festa de Marataízes terá Frank Aguiar, Bruno e Barreto e atrações locais

Além disso, o chefe do Executivo estadual destacou o avanço das melhorias na cidade. Assim, segundo ele, Marataízes passa por um processo de transformação que reflete diretamente na qualidade de vida dos moradores e na valorização do turismo local.

“A nova orla da Praia Central, com parque linear, a urbanização da Lagoa do Meio e agora as ruas pavimentadas no Esplanada mostram que a cidade está em constante evolução. Quando um governo entrega resultados, surgem novas demandas, e continuamos atendendo com planejamento. Hoje mesmo assinamos novas obras de pavimentação em outros bairros”, afirmou Casagrande.

O governador lembrou ainda que o Espírito Santo lidera o ranking nacional de investimentos em infraestrutura em relação à receita corrente líquida. “São obras como as de Marataízes que transformam o cotidiano dos moradores e fortalecem o turismo na nossa ‘pérola do sul’”, ressaltou.

Primeira fase

A primeira fase das intervenções contemplou as ruas do Cristal, das Pérolas, dos Brilhantes, Ágata, Diamante, Safira, Esmeralda e Topázio, todas no bairro Esplanada II.

Dessa forma, o investimento de R$ 8,3 milhões abrangeu 13.432 m² de pavimentação em blocos de concreto, 6.651 m² de calçadas cidadãs, 4.517 metros de meio-fio e 1.384 metros de drenagem, beneficiando diretamente quase 39 mil habitantes.

O secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcos Soares, destacou a importância das ações conjuntas entre governo e município.

“Hoje celebramos não apenas obras, mas conquistas que representam dignidade, mobilidade e qualidade de vida. O governador Renato Casagrande tem sido incansável em levar desenvolvimento a todas as regiões do Estado, e Marataízes é prova disso”, afirmou.

Novo convênio

O novo convênio firmado prevê investimento de R$ 13,9 milhões para a segunda etapa das obras, com a execução de 22.011 m² de pavimentação, 10.817 m² de calçadas cidadãs, 7.721 metros de meio-fio e 3.500 metros de drenagem. Assim, as melhorias vão ampliar o alcance das ações de urbanização no município.

Investimento na Educação

Além disso, durante a agenda, Casagrande também assinou repasse de R$ 5 milhões para a reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Ayd Miguel Sad, além de mais de R$ 1 milhão para compra de mobiliário escolar por meio do Funpaes. A intervenção criará cerca de 300 novas vagas entre creche e pré-escola.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, enfatizou o impacto do investimento. “Ampliar vagas e qualificar a estrutura escolar é investir no futuro. Esse recurso reforça o compromisso do governo com uma educação pública de qualidade, que acolhe e prepara nossas crianças”, disse.

Investimento na Saúde

Na área da saúde, o Governo do Estado confirmou o repasse de R$ 1 milhão para a reforma e ampliação de unidades básicas de saúde (UBS) dentro do 2º ciclo do Plano Decenal APS +10. No total, o plano prevê R$ 68 milhões para melhorias em UBS de todo o Espírito Santo.

No ciclo anterior, foram autorizadas 108 novas unidades em 52 municípios, com investimento de R$ 270 milhões. Em Marataízes, uma nova UBS está sendo construída em Praia dos Cações.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Dayanne Farias
Dayanne Farias

Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

[email protected]

Assuntos:

InfraestruturaInvestimentosMarataízes

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por