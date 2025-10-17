Marataízes recebe novas obras e investimentos em educação e saúde

Na quinta-feira (16), em Marataízes, foi inaugurada a primeira etapa das obras de infraestrutura urbana no bairro Esplanada II. Além disso, foi formalizado o convênio que garante a execução da segunda fase do projeto. Na ocasião, esteve presente o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande.

De acordo com informações do Governo do Estado, a nova etapa também beneficiará os bairros Alvorada, Baixa Bonita e Portal Verde. Durante a visita, Casagrande acompanhou obras em andamento e anunciou novos recursos destinados às áreas de Educação e Saúde no município.

Além disso, o chefe do Executivo estadual destacou o avanço das melhorias na cidade. Assim, segundo ele, Marataízes passa por um processo de transformação que reflete diretamente na qualidade de vida dos moradores e na valorização do turismo local.

“A nova orla da Praia Central, com parque linear, a urbanização da Lagoa do Meio e agora as ruas pavimentadas no Esplanada mostram que a cidade está em constante evolução. Quando um governo entrega resultados, surgem novas demandas, e continuamos atendendo com planejamento. Hoje mesmo assinamos novas obras de pavimentação em outros bairros”, afirmou Casagrande.

O governador lembrou ainda que o Espírito Santo lidera o ranking nacional de investimentos em infraestrutura em relação à receita corrente líquida. “São obras como as de Marataízes que transformam o cotidiano dos moradores e fortalecem o turismo na nossa ‘pérola do sul’”, ressaltou.

Primeira fase

A primeira fase das intervenções contemplou as ruas do Cristal, das Pérolas, dos Brilhantes, Ágata, Diamante, Safira, Esmeralda e Topázio, todas no bairro Esplanada II.

Dessa forma, o investimento de R$ 8,3 milhões abrangeu 13.432 m² de pavimentação em blocos de concreto, 6.651 m² de calçadas cidadãs, 4.517 metros de meio-fio e 1.384 metros de drenagem, beneficiando diretamente quase 39 mil habitantes.

O secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcos Soares, destacou a importância das ações conjuntas entre governo e município.

“Hoje celebramos não apenas obras, mas conquistas que representam dignidade, mobilidade e qualidade de vida. O governador Renato Casagrande tem sido incansável em levar desenvolvimento a todas as regiões do Estado, e Marataízes é prova disso”, afirmou.

Novo convênio

O novo convênio firmado prevê investimento de R$ 13,9 milhões para a segunda etapa das obras, com a execução de 22.011 m² de pavimentação, 10.817 m² de calçadas cidadãs, 7.721 metros de meio-fio e 3.500 metros de drenagem. Assim, as melhorias vão ampliar o alcance das ações de urbanização no município.

Investimento na Educação

Além disso, durante a agenda, Casagrande também assinou repasse de R$ 5 milhões para a reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Ayd Miguel Sad, além de mais de R$ 1 milhão para compra de mobiliário escolar por meio do Funpaes. A intervenção criará cerca de 300 novas vagas entre creche e pré-escola.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, enfatizou o impacto do investimento. “Ampliar vagas e qualificar a estrutura escolar é investir no futuro. Esse recurso reforça o compromisso do governo com uma educação pública de qualidade, que acolhe e prepara nossas crianças”, disse.

Investimento na Saúde

Na área da saúde, o Governo do Estado confirmou o repasse de R$ 1 milhão para a reforma e ampliação de unidades básicas de saúde (UBS) dentro do 2º ciclo do Plano Decenal APS +10. No total, o plano prevê R$ 68 milhões para melhorias em UBS de todo o Espírito Santo.

No ciclo anterior, foram autorizadas 108 novas unidades em 52 municípios, com investimento de R$ 270 milhões. Em Marataízes, uma nova UBS está sendo construída em Praia dos Cações.