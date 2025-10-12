Festa dos Santinhos: evento religioso une fé e devoção entre crianças em Alegre

A Paróquia Nossa Senhora da Penha, em Alegre, realiza no dia 1º de novembro, a Festa dos Santinhos, evento religioso e comunitário que une fé, devoção e alegria em família. A celebração inclui procissão, Santa Missa, catequese sobre a vida dos santos e um momento de confraternização entre as famílias.

A programação tem início às 16 horas, com procissão saindo da Praça da Prefeitura de Alegre. As crianças participarão vestidas como seus santos de devoção, conduzindo mini andores com a imagem de Nossa Senhora da Penha, padroeira da paróquia.

Após a caminhada, será celebrada a Santa Missa, seguida de atividade catequética voltada à história e aos exemplos de vida dos santos, além de uma exposição de imagens que pertencem à comunidade paroquial.

Com o objetivo de fortalecer os laços entre as famílias, a paróquia convida os participantes a levarem um lanche e uma bebida para a partilha. O momento será marcado por brincadeiras e convivência fraterna, em um ambiente voltado à alegria e ao aprendizado religioso.