Fim de semana violento: homem é assassinado dentro de bar no ES

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso.

A Polícia Civil do Espírito Santo investiga o assassinato de um homem encontrado morto, neste sábado (18), dentro de um bar em Córrego Douradinho, na zona rural de São Gabriel da Palha.

De acordo com populares, tiros foram ouvidos durante a noite. No corpo da vítima havia diversas marcas de disparos de arma de fogo.

A Polícia Militar foi acionada. O corpo do homem foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, onde passará por exames de necropsia antes de ser liberado aos familiares.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso. Não há informações sobre a motivação do assassinato.

