Flagrante! Polícia Civil prende suspeito de furtar clínica veterinária

O homem foi detido ainda em posse dos objetos subtraídos do local.

Polícia Civil Vila Velha
Foto: Divulgação/Polícia Civil

Um homem foi preso em flagrante por furto em uma clínica veterinária localizada na Praia da Costa, em Vila Velha, na tarde dessa segunda-feira (13). A ação foi conduzida por equipes do 6º Distrito Policial do município, que localizaram o suspeito logo após o crime.

De acordo com informações da Polícia Civil, o grupo policial iniciou as diligências assim que recebeu as imagens do sistema de videomonitoramento do estabelecimento. Assim, com base nelas, foi possível identificar o autor do furto e rastrear sua localização. Dessa forma, o homem foi detido ainda em posse dos objetos subtraídos do local.

O delegado responsável pela ocorrência informou que o suspeito foi autuado em flagrante por furto qualificado, conforme o artigo 155, §1º, do Código Penal Brasileiro. Assim, após os procedimentos legais, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem do Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, onde permanece à disposição da Justiça.

