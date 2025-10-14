Flagrante! Polícia Civil prende suspeito de furtar clínica veterinária
O homem foi detido ainda em posse dos objetos subtraídos do local.
Um homem foi preso em flagrante por furto em uma clínica veterinária localizada na Praia da Costa, em Vila Velha, na tarde dessa segunda-feira (13). A ação foi conduzida por equipes do 6º Distrito Policial do município, que localizaram o suspeito logo após o crime.
De acordo com informações da Polícia Civil, o grupo policial iniciou as diligências assim que recebeu as imagens do sistema de videomonitoramento do estabelecimento. Assim, com base nelas, foi possível identificar o autor do furto e rastrear sua localização. Dessa forma, o homem foi detido ainda em posse dos objetos subtraídos do local.
O delegado responsável pela ocorrência informou que o suspeito foi autuado em flagrante por furto qualificado, conforme o artigo 155, §1º, do Código Penal Brasileiro. Assim, após os procedimentos legais, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem do Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, onde permanece à disposição da Justiça.
