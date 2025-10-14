Homem é preso após descumprir medida protetiva e ameaçar ex em Anchieta
No último sábado (11), ao encontrá-la com o atual namorado, ele teria agredido e ameaçado o homem.
Um homem foi preso pela Guarda Municipal de Anchieta, nesta segunda-feira (13), após descumprir uma medida protetiva e ameaçar de morte a ex-companheira. O suspeito trabalha em um supermercado do município, onde foi detido.
De acordo com o relato da vítima à Guarda Municipal, o homem vinha fazendo ameaças constantes a ela e a seus familiares. No último sábado (11), ao encontrá-la com o atual namorado, ele teria agredido e ameaçado o homem. Dois dias depois, voltou a intimidar a ex-companheira, o que levou a mulher e um familiar a procurarem a Guarda Municipal para pedir ajuda.
O suspeito foi localizado e detido pelos agentes, sendo encaminhado para a Delegacia Regional de Guarapari, onde permanece à disposição da Justiça.
