Homem é preso após descumprir medida protetiva e ameaçar ex em Anchieta

No último sábado (11), ao encontrá-la com o atual namorado, ele teria agredido e ameaçado o homem.

Rafaela Thompson

Foto: Guarda Municipal

Um homem foi preso pela Guarda Municipal de Anchieta, nesta segunda-feira (13), após descumprir uma medida protetiva e ameaçar de morte a ex-companheira. O suspeito trabalha em um supermercado do município, onde foi detido.

De acordo com o relato da vítima à Guarda Municipal, o homem vinha fazendo ameaças constantes a ela e a seus familiares. No último sábado (11), ao encontrá-la com o atual namorado, ele teria agredido e ameaçado o homem. Dois dias depois, voltou a intimidar a ex-companheira, o que levou a mulher e um familiar a procurarem a Guarda Municipal para pedir ajuda.

O suspeito foi localizado e detido pelos agentes, sendo encaminhado para a Delegacia Regional de Guarapari, onde permanece à disposição da Justiça.

Rafaela Thompson
Rafaela Thompson

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

[email protected]

