Foragido do Rio de Janeiro é preso durante operação em Cachoeiro

Um homem que estava foragido da justiça do Rio de Janeiro, foi preso, na última segunda-feira (6), em Cachoeiro de Itapemirim.

A prisão é resultado de uma operação conjunta entre a Polícia Civil, por meio do Centro de Inteligência e Análise Telemática do Sul e o apoio da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Cachoeiro.

Leia também: Polícia Federal faz operação contra falsificação de CNHs no Sul do ES

Segundo a Polícia Civil, através de informações repassadas pela Polícia Federal (PF) e, após um trabalho de inteligência e levantamento de campo, identificaram o local onde o foragido estava trabalhando, no bairro Doutor Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim.

Contra ele havia um mandado de prisão em aberto expedido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro.

O homem foi conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para os procedimentos de praxe e permanece à disposição da Justiça.