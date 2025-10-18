Frank Aguiar comanda a noite deste sábado (18) na Festa de Marataízes

A Festa de Marataízes segue animando o balneário com uma programação gratuita repleta de atrações musicais e culturais e a atração deste sábado (18), é o cantor Frank Aguiar. O evento reúne artistas locais e nacionais, garantindo diversão para todos os públicos durante o fim de semana.

O destaque deste sábado (18) fica por conta do cantor Frank Aguiar, que sobe ao palco às 23h30, após as apresentações do DJ Vitinho, às 20h, e do grupo Nosso Sentimento, às 22h.

No domingo (19), a festa continua com o espetáculo infantil Divertics & Turma Show, às 16h, seguido por Vinicius Fragozo, às 20h, e pela dupla Bruno & Barreto, que encerra a programação às 22h.

As apresentações acontecem na Praia Central e prometem atrair moradores e turistas para celebrar os 28 anos de emancipação política de Marataízes em clima de alegria e muita música.

Sábado (18)

20h – DJ Vitinho

22h – Nosso Sentimento

23h30 – Frank Aguiar

Domingo (19)