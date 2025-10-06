Gigante! Bebê nasce com 6,5 kg em Colatina e sofre fratura no braço

Um bebê nasceu pesando 6,5 kg e medindo 55 centímetros em Colatina, no dia 9 de agosto. O recém-nascido ficou cerca de cinco minutos sem respirar e sofreu uma fratura no ombro durante o parto, permanecendo internado por dez dias. A mãe teve hemorragia e precisou levar 55 pontos.

Segundo informações da família, Alderico chegou a ficar entubado e os médicos informaram que ele precisará realizar sessões de fisioterapia devido à lesão no braço. Após quase dois meses, Alderico já pesa quase 10 kg.

A mãe relatou que, durante toda a gestação, nenhum exame indicou alterações ou complicações. O parto, induzido com 42 semanas, contou com uma equipe de dez profissionais de saúde. Ainda segundo ela, o parto deveria ser uma cesariana, entretanto um dos médicos disse “se você já ganhou oito [filhos] de parto normal, esse é mole para a senhora”.