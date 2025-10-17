Governo do ES abre inscrições para cargos técnicos de níveis médio e superior

O Governo do Espírito Santo Processo Seletivo Simplificadodestinado à contratação em regime de designação temporária e formação de cadastro de reserva para cargos técnicos de nível médio e superior. A ação é coordenada pela Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger).

De acordo com informaçções da Seger, as oportunidades são para as especialidades de Engenharia Elétrica e Arquitetura e Urbanismo (nível superior), e Edificações e Segurança do Trabalho (nível médio). As remunerações variam de R$ 2.871,02 a R$ 5.589,89, acrescidas de auxílio-alimentação de R$ 800,00. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.selecao.es.gov.br, das 10h do dia 17 de outubro até as 17h do dia 28 de outubro de 2025. Cada candidato poderá realizar apenas uma inscrição.

O processo seletivo será composto por análise de títulos e experiência profissional, com etapas de inscrição, comprovação das informações declaradas e formalização do contrato. A classificação final será publicada no mesmo portal eletrônico.

Contrato temporário

O contrato temporário terá duração de até 36 meses, e o processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.

Mais informações, incluindo requisitos, critérios de pontuação e documentos necessários, podem ser consultadas no edital completo disponível no portal www.selecao.es.gov.br.



