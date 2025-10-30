Governo do ES autoriza pavimentação da ES-442 entre Linhares e Colatina

O Governo do Espírito Santo deu mais um passo importante para o fortalecimento da infraestrutura rodoviária do Estado. Isso porque foram autorizadas, no último sábado (25), o edital para implantação e pavimentação da Rodovia ES-442, que conecta os municípios de Linhares e Colatina. Nesse sentido, o trecho compreende 27,5 quilômetros entre o entroncamento da BR-101, nas proximidades da fábrica da WEG, e a Lagoa do Limão.

Assim, com investimento de R$ 157 milhões, a obra será executada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) e tem prazo de conclusão estimado em 40 meses. Nesse sentido, a pavimentação vai garantir mais segurança no tráfego, melhorar o escoamento da produção agrícola e ampliar a integração econômica entre as regiões Norte e Noroeste do Estado.

O governador Renato Casagrande destacou que a obra representa um avanço na conectividade e no desenvolvimento regional.

“Essa é uma obra muito esperada pela população e que vai melhorar a vida de quem mora, trabalha e produz nessa região. Quando o Estado está organizado e capaz de investir, a gente transforma a realidade das comunidades, promove desenvolvimento e gera oportunidades”, afirmou.

Por outro lado, o vice-governador Ricardo Ferraço ressaltou o impacto estratégico da rodovia. “Estamos contratando o futuro: um futuro de oportunidades para o agro, para o turismo, para a indústria e, principalmente, para as pessoas. A rodovia conecta os polos industriais de Colatina e Linhares e abre uma rota eficiente para a região do ParklogBR/ES, em Aracruz”, disse.

Já o diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, enfatizou que o projeto será um marco para a logística regional. “A implantação e pavimentação desta rodovia vai fortalecer a ligação entre as cidades, melhorar o transporte de cargas agrícolas e impulsionar o comércio local”, afirmou.