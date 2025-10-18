Guaçuí: Polícia Militar apreende drogas escondidas atrás de igreja

A Polícia Militar do Espírito Santo realizou, na noite desta quinta-feira (16), uma apreensão de drogas no bairro Tancredo Neves, em Guaçuí. A ação foi resultado de uma denúncia anônima que indicava o possível esconderijo de drogas em uma via pública da região.

De acordo com informações da corporação, a equipe da Rondas Ostensivas e Repressivas (ROR) recebeu o relato de que um homem teria escondido substâncias ilícitas atrás da Igreja localizada na Rua Perpétuo Socorro.

Imediatamente, os policiais se deslocaram até o endereço e iniciaram buscas detalhadas na área mencionada.

Durante a varredura, os militares localizaram, sob uma pedra, um invólucro enterrado contendo 46 pinos de cocaína, duas buchas de maconha e uma pequena porção adicional de cocaína. Nenhum suspeito foi detido no momento da apreensão, mas as investigações devem prosseguir para identificar o responsável pelo material.

As drogas foram recolhidas e encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Guaçuí, onde foram entregues para as providências legais cabíveis.

A Polícia Militar reforçou, em nota, a importância da participação da população no combate à criminalidade. “Denúncias anônimas são fundamentais para a repressão ao tráfico de drogas e para a manutenção da segurança pública no município”, destacou a corporação.

Com informações da assessoria da PMES