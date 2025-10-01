Homem de 61 anos é preso suspeito de abusar da própria neta

Na última terça-feira (30), a Delegacia Especializada de Proteção à Criança, Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de São Mateus efetuou o cumprimento de mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem, de 61 anos, na zona rural de São Mateus.

O mandado foi expedido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus, em razão de investigação que apura a suposta prática do crime de estupro de vulnerável. O idoso preso é investigado por ter cometido abuso contra a neta, de oito anos de idade, no município de São Mateus.

“A operação foi realizada exclusivamente pela equipe da DPCAI de São Mateus, demonstrando a competência técnica e o comprometimento da unidade especializada da Polícia Civil do Espírito Santo no combate à criminalidade contra pessoas em situação de vulnerabilidade”, disse o titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, Adolescente e ao Idoso de São Mateus, delegado Marcelo Cruz.

Após a prisão, o detido foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Posteriormente, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.