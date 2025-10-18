Homem descumpre medida protetiva e agride mulher em Anchieta

A Guarda Civil Municipal de Anchieta (GCMA) prendeu, nesta sexta-feira (17), um homem suspeito de agredir sua ex-companheira e de descumprir uma medida protetiva de urgência. A prisão ocorreu na região da Ponta dos Castelhanos.

Segundo o boletim da ocorrência, a mulher compareceu à unidade relatando que estava em casa sozinha quando o ex-companheiro entrou na residência, desrespeitando a decisão judicial que o proibia de se aproximar dela.

A vítima contou que o suspeito exigia a devolução de uma quantia que havia sido depositada em sua conta bancária. Ela explicou que não poderia transferir o valor naquele momento porque o aplicativo do banco estava fora do ar e que resolveria a situação apenas na segunda-feira, na agência da Caixa Econômica Federal.

Inconformado com a resposta, o homem teria passado a agredi-la fisicamente. Ele a puxou pelo braço para tirá-la da cama, chegando a arrastá-la até o chão. Em seguida, desferiu golpes com uma bolsa e vários socos no braço esquerdo da mulher, além de rasgar sua blusa. As agressões deixaram escoriações visíveis, segundo relataram os agentes.

Durante a confusão, a vítima pegou o celular do agressor e o lançou longe, aproveitando o momento para fugir. Ela saiu de casa, pegou sua bolsa e a pasta onde guardava a cópia da medida protetiva. O suspeito, entretanto, a alcançou e tomou seus pertences à força. Em seguida, a mulher conseguiu escapar novamente, pegou uma bicicleta e foi até a Base da Guarda Municipal pedir socorro.

Equipes iniciaram buscas na região. O suspeito foi encontrado nas proximidades da quadra da Ponta dos Castelhanos. Ele foi abordado, revistado, algemado e conduzido à Base da GCMA.

Com o homem, os agentes encontraram diversos objetos, entre eles: uma bicicleta de cor prata; uma mochila, contendo documentos e certidões da vítima; uma bolsa feminina azul; dois celulares; R$ 141,95 em dinheiro; um carregador de celular; um óculos; dois cartões bancários; um vale-alimentação; um controle remoto de TV e um invólucro contendo substância análoga à maconha.

A vítima foi levada ao Pronto Atendimento de Anchieta para avaliação médica. Já o suspeito foi conduzido à 5ª Delegacia Regional, onde foi autuado e entregue à autoridade policial.

Os objetos pessoais da mulher foram devolvidos pela Guarda Civil Municipal, enquanto os demais itens apreendidos serão encaminhados à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações sobre o caso.