Homem é detido com arma de fogo após confusão no Centro de Marataízes

Uma confusão entre dois homens no Centro de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, terminou com um deles detido por porte ilegal de arma de fogo, na noite desta sexta-feira (24).

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal (GCM), a equipe foi abordada por populares relatando que dois homens estavam brigando próximo à agência do Banco do Brasil.

Ao chegar ao local, os guardas foram recebidos por um policial militar de folga que já estava intervindo na ocorrência. Segundo o policial, ele passava pela região com a família quando percebeu a briga e parou o carro para intervir.

Durante a abordagem, o militar identificou que um dos homens estava com um revólver calibre .22 da marca Rossi, com seis munições intactas. O homem confirmou ser o dono da arma.

O outro envolvido relatou que passava pelo local quando foi agredido fisicamente, sem motivo aparente. Ao se defender, percebeu que o agressor estava armado e conseguiu tomar o revólver de suas mãos. Ele, no entanto, informou que não desejava representar criminalmente contra o outro homem.

Ele apresentava algumas lesões corporais e foi encaminhado à UPA de Marataízes, onde recebeu atendimento médico e foi liberado em seguida. Posteriormente, ele foi levado para a Delegacia Regional de Itapemirim, onde o caso foi apresentado à autoridade policial de plantão.