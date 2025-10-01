Homem que atirou contra policial militar em Cachoeiro tinha 11 passagens pela polícia

Um homem com longa ficha criminal foi morto na noite desta quarta-feira (1º), após reagir a uma abordagem policial na Avenida Samuel Levi, em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Militar do Espírito Santo, o indivíduo efetuava disparos de arma de fogo na via pública quando foi baleado. Diante da “injusta agressão” e dos tiros efetuados, um dos militares revidou, atingindo o suspeito, que morreu no local.

Testemunhas relataram que o homem havia se desentendido com outras pessoas momentos antes e, por isso, estava armado e disparando. Com ele, foi apreendida uma arma de fogo, que já tinha quatro munições deflagradas. A própria irmã do suspeito reconheceu o corpo e confirmou que ele havia sido posto em liberdade há poucos dias.

De acordo com registros policiais, o homem acumulava uma extensa lista de crimes ao longo dos últimos anos, 11 no total. Entre eles, constam lesão corporal, ameaças enquadradas na Lei Maria da Penha, porte ilegal de arma de fogo, furtos em estabelecimentos comerciais e diversas ocorrências de averiguação por mandado de prisão. A ficha inclui registros desde 2016.

Principais registros criminais do suspeito: