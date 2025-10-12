Homem tenta invadir casa da ex e mata jovem que tentou proteger a irmã no ES

Um jovem, de 22 anos, foi assassinado a golpes de faca, neste domingo (12), no bairro Ataíde, em Vila Velha.

Segundo a Polícia Militar, a vítima teria tentado impedir que o ex-companheiro de sua irmã invadisse a residência dela.

O suspeito, de 23 anos, chegou ao local transtornado e iniciou uma briga que terminou na tragédia. Ele e a atual namorada, de 26, fugiram após o crime.

Entretanto, a polícia localizou eles no bairro Zumbi dos Palmares. Os dois foram autuados em flagrante por homicídio.

A mulher foi conduzida ao Centro Prisional Feminino de Cariacica. Já o homem, foi levado ao Centro de Triagem do Complexo Penitenciário de Viana.Os dois suspeitos foram autuados em flagrante por homicídio.

O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) da Polícia Científica, em Vitória.