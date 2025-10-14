Hospital do Câncer: Dr. Bruno se consolida como maior articulador político da obra

O presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, deputado Dr. Bruno Resende, esteve nesta quinta-feira (9) na cerimônia de assinatura do convênio que garante mais um repasse do Estado ao Hospital do Câncer, em Cachoeiro de Itapemirim. O valor destinado à unidade soma R$ 100 milhões, em evento que contou com a presença do governador Renato Casagrande e do vice-governador Ricardo Ferraço.

Dr. Bruno Resende, que acompanha o projeto desde sua concepção, reforçou seu papel como articulador político do hospital. Ele participou ativamente da captação de recursos e das etapas iniciais do planejamento da obra, consolidando-se como um dos principais responsáveis pelo andamento do projeto.

Leia também: Dr. Bruno Resende participa da nova fase da construção do Hospital do Câncer

Durante a assinatura, o governador Renato Casagrande destacou o envolvimento do deputado:

“Estamos muito felizes por poder realizar esse sonho, que sempre foi seu, Bruno, e virou também o nosso. A gente está trabalhando para poder concretizá-lo. Muito obrigado pelo seu apoio”, disse o Renato Casagrande.

O deputado, por sua vez, ressaltou a relevância da unidade para a região:

“A obra do Hospital de Câncer acaba de ganhar grande impulso. Partimos para o segundo tempo dos trabalhos, que é a edificação, e daqui a pouco nós vamos ter a primeira vida salva. É a realização de um sonho não somente da minha vida, mas da vida de toda a equipe do Hospital Evangélico e de milhares de capixabas”, disse o deputado”, disse Dr. Bruno Resende.

O parlamentar ainda reconheceu o trabalho da equipe de oncologia do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI), unidade na qual atua como médico radio-oncologista, especializado no tratamento do câncer.

O parlamentar acompanha de perto a obra desde março de 2023, quando participou da ordem de serviço junto ao governador. Desde então, tem realizado visitas técnicas periódicas e intermediado a viabilização de recursos para assegurar a continuidade do projeto.

O investimento é fruto de uma parceria entre o HECI e o governo estadual, com complementação de emendas da bancada federal e do orçamento aprovado na Assembleia Legislativa. O montante total previsto para a obra é de R$ 263,3 milhões, sendo R$ 100 milhões provenientes do Estado e R$ 163,3 milhões como contrapartida do hospital. O repasse da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) será realizado em três parcelas: R$ 30 milhões em outubro de 2025, R$ 35 milhões em fevereiro de 2026 e R$ 35 milhões em janeiro de 2027.

Com mais de 20 mil metros quadrados, o hospital atenderá não apenas a população de Cachoeiro, mas de toda a região Sul do Espírito Santo. A unidade contará com 120 leitos, 20 leitos de UTI, quatro salas cirúrgicas e 24 máquinas de hemodiálise, ampliando de forma significativa a capacidade de atendimento oncológico da região.

Com informações da Assessoria de Comunicação do deputado