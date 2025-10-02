Hospital Materno Infantil abre processo seletivo para Residência Médica

O Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa) acaba de lançar o edital para o Processo Seletivo Unificado ES/Sul de Residência Médica, em parceria com o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP). Essa é uma oportunidade para os médicos recém-formados e especialistas que desejam aprofundar a formação em áreas estratégicas da saúde materno-infantil.

De acordo com o edital, o Hifa vai oferecer 20 vagas no total, distribuídas em quatro especialidades. Para os programas de acesso direto, há seis vagas para Ginecologia e Obstetrícia e dez para Pediatria. Já entre as áreas que exigem pré-requisito em Pediatria, estão abertas duas vagas para Medicina Intensiva Pediátrica e duas para Neonatologia. Todos os programas têm início marcado para 1º de março de 2026.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do IBGP (www.ibgpconcursos.com.br), entre os dias 3 e 27 de outubro de 2025, até às 17 horas. A taxa é de R$ 450,00. O resultado com a lista de classificados está previsto para 19 de dezembro de 2025, e a matrícula dos aprovados ocorrerá de 16 a 20 de fevereiro de 2026.

Reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), o programa de Residência Médica do Hifa segue as diretrizes da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) e é caracterizado por treinamento prático e teórico.

O edital completo, com todas as informações sobre requisitos, cronograma e conteúdo programático, pode ser acessado no site do Hifa (www.hifa.org.br) ou no portal do IBGP.