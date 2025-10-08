IBC recebe obras de melhoria no trânsito; veja o que muda

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços (Semmat), está realizando melhorias na estrada da região do bairro IBC, com o objetivo de facilitar a passagem do trânsito pesado.

Um desvio estratégico está sendo implantado para melhorar a mobilidade e o fluxo de veículos na região, garantindo mais segurança e agilidade para motoristas e transportadores.

Segundo o secretário municipal de Manutenção e Serviços, Ary Moreira, essas intervenções são fundamentais para garantir que o trânsito na região flua de maneira mais segura e eficiente.

“Nosso objetivo é reduzir o tempo de deslocamento e minimizar riscos para todos que trafegam por aqui”, disse Ary Moreira.