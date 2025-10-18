Iconha: TRE-ES convoca eleitores para coleta biométrica obrigatória

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), em parceria com a Prefeitura de Iconha, iniciou uma campanha para incentivar os eleitores do município a realizarem a coleta biométrica. A ação tem como objetivo atualizar o cadastro eleitoral e garantir que todos os cidadãos estejam aptos a votar nas próximas eleições.

De acordo com as informações divulgadas pela administração municipal, o prazo para realizar o procedimento vai até o dia 30 de dezembro de 2025. A coleta é gratuita e deve ser feita no Cartório Eleitoral. Antes de comparecer ao local, o eleitor deve verificar se precisa realizar o cadastramento, acessando o site https://biometria.tre-es.jus.br.

Ao acessar o endereço eletrônico, o sistema informará se há necessidade de comparecimento ao cartório. Caso seja identificado que a coleta biométrica ainda não foi realizada, será exibida uma tela para o agendamento. O TRE-ES alerta que somente devem agendar atendimento os eleitores que forem orientados pelo sistema, evitando assim deslocamentos desnecessários e filas.

A biometria é uma exigência da Justiça Eleitoral e tem como finalidade reforçar a segurança do voto, impedindo fraudes e garantindo maior confiabilidade ao processo eleitoral. Durante o cadastramento, são coletadas as impressões digitais, a fotografia e a assinatura digital do eleitor.