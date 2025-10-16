TRE-ES inicia cadastramento biométrico em 15 cidades do Estado; veja lista

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) deu início, nesta segunda-feira (13), ao cadastramento biométrico de eleitores em 15 municípios do interior do Estado. O processo segue até dezembro e tem o objetivo de atualizar os registros e reforçar a segurança do sistema eleitoral.

As cidades incluídas nesta etapa são: Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Barra de São Francisco, Conceição da Barra, Ecoporanga, Guaçuí, Iconha, Jaguaré, Montanha, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, São Gabriel da Palha e Venda Nova do Imigrante.

Para ampliar o alcance da campanha, carros de som estão percorrendo as ruas desses municípios, acompanhados de cartazes e mensagens compartilhadas por WhatsApp. O objetivo é informar os eleitores que ainda não realizaram a coleta das digitais para que procurem o cartório eleitoral o quanto antes.

Inclusive, o TRE-ES também lançou o site biometria.tre-es.jus.br, onde é possível consultar a situação cadastral e agendar o atendimento presencial, evitando filas e deslocamentos desnecessários.

Além do atendimento local, o tribunal firmou parceria com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) para o envio de 500 mil cadastros biométricos e biográficos do banco de dados da Identificação Civil Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Portanto, os repasses começam em novembro e devem ser concluídos até março de 2026, quando o processo passará a ocorrer em tempo real.

Com informações do TRE-ES.