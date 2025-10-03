Incêndio destrói depósito de café na zona rural de Iúna

Na madrugada de quinta-feira (2), o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo foi acionado pelo COBOM para atender a uma ocorrência de incêndio de grandes proporções em um depósito de secagem e armazenamento de café, na localidade de Pouso Alto, zona rural de Iúna-ES.

Ao chegar ao local, a equipe composta por quatro militares se deparou com um incêndio intenso que atingia madeira, palha de café em grande quantidade e uma empilhadeira. Segundo relato do proprietário, o fogo teria começado em um pequeno amontoado de palha de café e se alastrado rapidamente para toras de eucalipto empilhadas a cerca de quatro metros de altura, utilizadas como combustível para os secadores. Posteriormente, as chamas alcançaram o galpão e a empilhadeira.

Os bombeiros iniciaram o combate direto utilizando duas linhas de ataque – uma com água e outra com Líquido Gerador de Espuma (LGE) – com o objetivo principal de confinar o incêndio e evitar que se propagasse para outras áreas da edificação, onde havia maquinário e café armazenado.

Devido à grande quantidade de material combustível, foi necessário o apoio de três caminhões-pipa fornecidos pelas prefeituras de Iúna e Irupi, além de reta escavadeira e carregadeiras para a retirada do material que alimentava as chamas. Após a remoção dos combustíveis e com a atuação conjunta dos recursos, o incêndio foi controlado e posteriormente extinto.

Em seguida, foi realizado o rescaldo e a área ficou isolada, sob responsabilidade do proprietário.

O Corpo de Bombeiros ressalta a importância da adoção de medidas preventivas em áreas de armazenamento de produtos inflamáveis e reforça que a atuação rápida das equipes foi fundamental para impedir que o fogo atingisse proporções ainda maiores.