Instabilidade mantém chuva em todo o Espírito Santo nesta sexta (9)

A instabilidade atmosférica segue predominando sobre o Espírito Santo nesta sexta-feira (10), influenciada pelo afastamento de uma frente fria que avança pelo litoral.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), há previsão de chuva ao longo do dia em todas as regiões do estado, embora menos frequente nas regiões Norte e Noroeste.

As temperaturas variam pouco e o vento sopra fraco a moderado pelo litoral.

Confira como fica o tempo em cada região do Espírito Santo:

Grande Vitória

O dia será de muitas nuvens e chuva em alguns momentos. O vento sopra de forma fraca a moderada no litoral.

Temperaturas entre 20 °C e 25 °C.

Em Vitória, mínima de 20 °C e máxima de 25 °C.

Região Sul

Muitas nuvens e chuva em períodos do dia, com vento fraco a moderado no litoral.

Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 18 °C e 26 °C;

nas áreas altas, entre 14 °C e 21 °C.

Região Serrana

O céu permanece com muitas nuvens e há chance de chuva em alguns momentos.

Nas áreas menos elevadas, mínima de 17 °C e máxima de 26 °C;

nas áreas altas, mínima de 14 °C e máxima de 20 °C.

Região Norte

Variação de nuvens e possibilidade de chuva fraca em alguns períodos.

Temperaturas variando entre 20 °C e 30 °C.

Região Noroeste

O tempo segue com variação de nuvens e chuva fraca em alguns momentos.

Nas áreas menos elevadas, mínima de 19 °C e máxima de 29 °C;

em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 17 °C e máxima de 25 °C.

Região Nordeste

O céu deve ficar com muitas nuvens e há previsão de chuva em alguns momentos do dia.

O vento sopra fraco a moderado pelo litoral, com temperaturas entre 20 °C e 29 °C.