Itapemirim oferta cursos gratuitos de turismo e marketing digital

A Prefeitura de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Semtur) e em parceria com o Senac, abriu inscrições para cursos gratuitos voltados ao fortalecimento do setor turístico no município. As formações acontecem entre os meses de outubro e novembro, no período noturno, das 18h às 22h.

As opções disponíveis são:

Segmentação Turística: Planejamento e Estratégia de Atuação – de 20 a 23 de outubro, com carga horária de 15h e 20 vagas.

Marketing Turístico: Planejamento – de 24 a 30 de outubro, com carga horária de 20h e 20 vagas.

Ferramentas de Marketing Digital para o Turismo – de 31 de outubro a 7 de novembro, com carga horária de 24h e 20 vagas.

As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de outubro, pelo WhatsApp (28) 99937-9237. As vagas são limitadas.