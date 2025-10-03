Iúna: adolescente morre após bater moto em carro

Uma colisão entre uma motocicleta e um carro resultou na morte de um adolescente, de 15 anos, no bairro Niterói, em Iúna, nesta quinta-feira (2).

O jovem pilotava a moto quando bateu contra a lateral de um carro, modelo Fiat Fiorino, de cor branca, que fazia uma conversão para estacionar.

Leia também: ES-475: rodovia registra dois acidentes com moto em menos de 24 horas em Castelo

No local, o condutor do automóvel informou à Polícia Militar (PMES), que seguia do Centro de Iúna em direção a uma loja quando, ao atravessar a via para estacionar, o motociclista, de 15 anos, pulou um quebra-molas, não conseguiu frear a tempo e colidiu na lateral do carro.

Os militares ainda informaram que quando chegaram ao local, o adolescente já havia sido socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Santa Casa, onde foi a óbito.

De acordo com a PM, o motorista do carro fez o teste do etilômetro, que deu negativo. A mãe do adolescente esteve no hospital e informou que a moto não pertence ao filho. Ela não soube dizer quem era o proprietário do veículo, somente que o filho trabalhava em uma oficina de motos.