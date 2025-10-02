Cidades

Iúna prepara programação especial em celebração ao Dia das Crianças

Durante as ações, haverá uma variedade de brinquedos, além de distribuição gratuita de pipoca e algodão doce para garantir a diversão dos pequenos.

dia das crianças
Foto: Pixabay

A Prefeitura de Iúna, por meio das secretarias de Educação e de Assistência e Desenvolvimento Social, preparou uma programação especial em comemoração ao Dia das Crianças. As atividades acontecem em diferentes comunidades do município entre os dias 6 e 13 de outubro.

During as ações, haverá uma variedade de brinquedos, além de distribuição gratuita de pipoca e algodão doce para garantir a diversão dos pequenos.

Confira o cronograma completo

  • 06/10: São João do Príncipe, das 13h às 17h
  • 07/10: Santíssima Trindade, das 13h às 17h
  • 08/10: Nossa Senhora das Graças, das 13h às 17h
  • 09/10: Sede, das 13h às 17h
  • 11/10: Santa Clara, das 8h às 12h
  • 11/10: Pequiá, das 14h às 18h
  • 13/10: Laranja da Terra, das 13h às 17h

A iniciativa busca proporcionar momentos de lazer e integração social, garantindo às crianças um espaço de convivência saudável e alegre em alusão à data comemorativa.

