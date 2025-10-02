Jovem pianista capixaba vence concurso nacional em São Paulo

O estudante de piano do Curso de Formação Musical da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), Lucas Esteves, venceu no último dia 27 de setembro o concurso “Notas de Ouro” realizado em São Paulo. A primeira colocação em sua categoria (16 a 17 anos) veio por votação unânime dos jurados.

Aluno sob a orientação do professor do departamento de piano da Fames, Willian Lizardo, Lucas vem conquistando premiações nacionais e internacionais desde que começou a participar de competições dedicadas a jovens pianistas, em 2023, quando estreou vencendo o Concurso Pró-Música, em Campinas, São Paulo.

Neste período, ele já conquistou o 2º lugar no Concurso Feso Proarte (Teresópolis-RJ), 2º lugar no Concurso Opus (Polônia), 1º lugar no Concurso Internacional de Piano Ariano (Itália), 1º lugar no Concurso Internacional de Piano de Orbetello (Itália) e o Prêmio “Wiener Klassik 2025”, no Concurso Internacional de Piano de Viena (Áustria).

De acordo com o professor Willian Lizardo, Lucas tem um interesse genuíno pela música, se expressa de maneira autêntica e o seu sucesso é resultado de uma combinação de fatores.

“Foco, persistência e disciplina nos estudos, capacidade de lidar com frustrações e a busca constante da evolução são elementos centrais. Além disso, o estudo do piano exige uma rotina estruturada, planejada, com objetivos claros e preparação específica para cada competição. Outro fator essencial é a sua maturidade emocional, além do suporte oferecido pela família”, afirma o professor.

O interesse de Lucas pela música aconteceu aos 11 anos, durante a pandemia da Covid-19, em 2020, quando, em isolamento, iniciou seus estudos de piano de forma autodidata, já demonstrando disciplina, sensibilidade e talento. Em 2021, passou a fazer aulas presenciais de piano e, em 2023, ingressou no curso de Formação Musical da Fames, ano em que já estrearia como competidor e como vencedor.