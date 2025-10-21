Justiça eleitoral torna político do ES inelegível por oito anos

O ex-prefeito de Itaguaçu Uesley Roque Corteletti (Republicanos) está inelegível por oito anos. A decisão é do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que reformou um acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES).

O TSE tomou a medida após o ministério Público Eleitoral do Estado (MPES) ter apresentado um recurso junto ao órgão federal. A inelegibilidade, que começa a contar a partir do ano de 2020, deve durar até o ano de 2028.

A tendência é de que o ex-prefeito não recorra, segundo a sua defesa. No ano de 2020, uma ação judicial foi imposta contra o político, acusando-o de ter feito uso ilícito de recursos públicos durante as eleições.