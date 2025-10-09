Livro “Quando o Sol se Põe” será lançado na Festa Literária Internacional Capixaba

Nesta sexta-feira (10), ocorre o lançamento do livro “Quando o Sol se Põe”, da escritora Angela Silva Jardim, às 19 horas, no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha. O evento faz parte da programação da Festa Literária Internacional Capixaba (Flinc), que tem início nesta sexta-feira (10) e segue até domingo (12).

“Quando o Sol se Põe” é um livro de poesias, que tece o idílio entre as questões filosóficas, a fugacidade do tempo, as tensões diárias, a relação com a Divindade, meditando seu espaço de abrigo, a sua Casa Cósmica. A obra também traz registros dramáticos de sobrevivência durante o período da pandemia de Covid-19, na qual havia uma luta contra um inimigo invisível, luto coletivo e o refúgio nas artes para alívio.

O livro traz o apelo de atender à demanda moderna do leitor, que dispõe de pouco tempo frente a uma grande quantidade de informações, requisitando textos breves, sobre diversos temas, porém profundos.

A autora

Angela Silva Jardim, natural de Miracema, Rio de Janeiro (RJ), reside no Espírito Santo há 42 anos. Tem formação e pós-graduação em Administração de Empresas, e em Direito Tributário e Administração Pública. É autora de mais três livros de poesias: “Abstrato e Substrato”, “Estratosfera” e “ExtraOrdinário”.

O projeto é contemplado pelo edital n°11/2024 da Secretaria da Cultura (Secult) e conta com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura) e da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Ministério da Cultura (MinC), do Governo Federal.

Serviço:

Lançamento de livro