Nova edição do projeto Cultura em Toda Parte percorre cidades do ES

O Cultura em Toda Parte – 4ª edição é uma Caravana Cultural Itinerante, realizada pela Secretaria da Cultura (Secult), do Governo do Estado do Espírito Santo, em parceria com o Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA), via chamamento público, e conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), do Ministério da Cultura (MinC) e do Governo Federal.

A itinerância cultural passará por dez cidades que fazem parte das macrorregiões centro e sul do Espírito Santo, entre novembro de 2025 e maio de 2026. O projeto contempla 70 apresentações artísticas, dez atividades formativas de média duração e 20 atividades formativas de curta duração, totalizando 100 atividades culturais e mais de 450 horas de programação gratuita e presencial.

Cidades

A programação começa ainda em 2025, no mês de novembro, em Patrimônio da Penha, em Divino São Lourenço, nos dias 28 e 29 de novembro. Depois segue para o município de Muqui, nos dias 12 e 13 de dezembro.

Em 2026, as atividades têm início no mês de janeiro nos balneários de Iriri, em Anchieta (16 e 17) e Piúma (30 e 31). Em fevereiro, a Caravana Cultural desembarca em Santa Leopoldina, nos dias 27 e 28. Em março, é a vez de Jerônimo Monteiro (13 e 14) e São José do Calçado (27 e 28).

No mês de abril, Muniz Freire é a cidade sede do evento, nos dias 24 e 25. Fechando as atividades, Domingos Martins recebe as atividades do Cultura em Toda Parte nos dias 08 e 09 de maio e São Roque do Canaã em 22 e 23 de maio.

Cada cidade receberá sete apresentações culturais divididas em dois espetáculos com sete ou mais artistas; dois espetáculos com quatro e seis artistas; um espetáculo com até três artistas; uma apresentação de cultura popular; e uma apresentação de pequeno porte.

Os municípios também receberão uma Feira de Economia Criativa, espaço para comercialização de produtos culturais, artesanato e gastronomia com produtores da própria região.

A quarta edição do Cultura em Toda Parte pauta ações nas seguintes linguagens artísticas: artes cênicas, artes visuais, música, literatura, arte digital, design, moda, cultura alimentar e expressões culturais populares, afro-brasileiras, hip hop, periféricas, indígenas, oriundas de comunidades tradicionais, LGBTQIAPN+, além da economia criativa e outras atividades de construção, valorização artística e cultural integradas a mais de uma linguagem.

Oportunidades

O credenciamento para os interessados em participar das apresentações culturais, oficinas e palestras da programação do “Cultura em Toda Parte – 4ª Edição” estão abertas até as 18 horas do dia 1º de dezembro.

A chamada pública, aberta para artistas, grupos culturais capixabas e demais interessados em integrar o programa pode ser realizada gratuitamente no Mapa Cultural ES e prevê o pagamento de cachês que variam de R$500 a R$7.500.

Já as atividades devem, obrigatoriamente, ter finalidade cultural e ser realizadas de forma gratuita. O credenciamento ocorre de forma aberta, contínua e descentralizada, por meio do Mapa Cultural do Espírito Santo, garantindo a ampla participação de artistas e grupos locais, além da democratização do acesso às oportunidades culturais.

A inscrição neste credenciamento é de caráter não obrigatório e não implica contratação automática, tampouco participação garantida nas ações do projeto. A seleção será realizada de forma contínua e flexível, respeitando critérios de diversidade, territorialidade, não repetição de propostas de apresentações e adequação ao perfil cultural de cada município.

As Organizações da Sociedade Civil – OSC selecionadas que vão gerir os projetos poderão convidar artistas inscritos, conforme a necessidade e a logística de execução do projeto.

Esta chamada é realizada com recursos da Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022 – Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). A proposta visa fomentar a cultura local, promover a circulação artística, ampliar o acesso da população à cultura e valorizar a diversidade cultural capixaba.

Para se credenciar, basta acessar o link: https://mapa.cultura.es.gov.br/oportunidade/2067/#info

