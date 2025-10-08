Luiz e Cacilda: um ano da tragédia que chocou Cachoeiro de Itapemirim

O tempo passa, mas a lembrança do casal Luiz Geraldo Duarte Ignez, de 80 anos, e Cacilda Vetoraci Duarte, de 77, continua viva na memória de Cachoeiro de Itapemirim. Nesta quarta-feira (8), completa-se um ano da tragédia que tirou a vida dos pais da ex-primeira-dama de Cachoeiro de Itapemirim, Keila Vetoraci, companheira de Victor Coelho.

O crime brutal, que chocou todo o Espírito Santo, tirou a vida de dois idosos queridos e respeitados, dentro da própria casa, um lugar que deveria ser sinônimo de segurança e paz.

Adriana de Souza Santos, 37 anos, e Valmir Santana Ribeiro, de 39, apontados como responsáveis pelo crime, foram julgados e condenados. As penas, somadas, ultrapassam 132 anos de prisão. Ambos permanecem presos.

Relembre o caso

Na manhã de 8 de outubro de 2024, o casal, proprietário de um hotel anexo à residência, foi surpreendido pela chegada do casal que aparentava querer se hospedar no local.

No entanto, a visita se transformou em um latrocínio, roubo seguido de morte. As vítimas foram brutalmente atacadas a facadas e mortas dentro da própria casa.

Os criminosos também tiraram a vida dos dois cachorros do casal, aumentando ainda mais a crueldade do crime. Os assassinos foram presos minutos depois, pela Guarda Municipal, no bairro Gilberto Machado.