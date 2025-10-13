PM apreende drogas, munições, carregadores e dinheiro no ES

Policiais militares apreenderam haxixe, maconha, munições de diversos calibres e carregadores no Bairro da Penha, Vitória, na madrugada desta segunda-feira (13). Ninguém foi detido.

As equipes receberam a denúncia de que um imóvel abandonado estava sendo utilizado para armazenamento de entorpecentes na região.

Durante o deslocamento, na Rua Vitor Finamore, as equipes visualizaram um indivíduo conhecido pelo seu envolvimento no tráfico de drogas. No momento em que ele percebeu a aproximação das viaturas, fugiu para o interior da própria residência.

De imediato, iniciou-se o acompanhamento ao suspeito que conseguiu fugir pulando o muro dos fundos da casa e invadindo residências vizinhas.

Durante as diligências, foram realizadas buscas no interior da residência do suspeito, com a presença da cunhada e da namorada dele. No local foram encontrados R$ 6.400,00 em espécie, dois carregadores de pistola, duas munições calibre 9mm, três pacotes de skunk e um pino de crack.

Em seguida, outros militares seguiram em direção à Escadaria Amoroso, onde também havia denúncia de ponto de tráfico de drogas.

Ao se aproximarem de uma casa abandonada, os policiais avistaram um indivíduo que fugiu para o interior do imóvel não sendo alcançado.

Na residência foram localizados 40 tabletes de haxixe, cinco tabletes de maconha, 27 pacotes de skunk, nove munições calibre 5,56mm, duas munições calibre 7,62mm, uma munição calibre .45, uma munição calibre 12, cinco balanças de precisão, quatro rádios comunicadores, dois carregadores de pistola calibre 9mm e dois carregadores de pistola calibre 9mm.

Todo o material apreendido foi entregue na 1ª Delegacia Regional.