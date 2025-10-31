Marataízes: Toninho Bittencourt determina revisão geral de gastos e contratos

A Prefeitura de Marataízes iniciou uma revisão geral de despesas e contratos para garantir o equilíbrio fiscal e otimizar os recursos públicos.

O Decreto nº 3.617/2025, assinado pelo prefeito Toninho Bittencourt (Podemos), determina medidas de contenção diante da queda na arrecadação, incluindo suspensão de novos contratos, nomeações, diárias, eventos, publicidade não essencial e compras não prioritárias.

Também impõe restrições a horas extras e aditivos contratuais. Cada secretaria deverá apresentar um plano de redução de custos, sob acompanhamento do Comitê de Governança Pública. Paralelamente, o Decreto nº 3.633/2025 orienta o encerramento financeiro e orçamentário, visando o cumprimento das metas de responsabilidade fiscal até o fim do ano.