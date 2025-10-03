Marcelo Santos apresenta ações do mandato em Piúma

O deputado estadual Marcelo Santos (União Brasil), presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), esteve em Piúma, nesta quinta-feira (2), para mais uma edição da prestação de contas do mandato. O encontro, realizado no Cerimonial Du Porto, reuniu cerca de 250 pessoas, entre lideranças políticas, representantes e moradores da região Sul.

O projeto Dialoga já passou pelo Sul, Caparaó, Norte, Grande Vitória e Cariacica, e tem como objetivo mostrar resultados, ouvir demandas e reforçar parcerias.

“Essa cidade enfrentou desafios enormes e já superou muitos deles. Enquanto eu estiver na vida pública, Piúma terá um deputado e um presidente para chamar de seu”, afirmou Marcelo Santos.

O evento também contou com a presença do secretário-chefe da Casa Civil, Júnior Abreu, que destacou a importância da parceria entre Executivo e Legislativo, e do prefeito de Piúma, Paulo Cola, que ressaltou o trabalho coletivo na superação de desafios locais.

A próxima edição do Dialoga será em São Gabriel da Palha, no dia 24 de outubro, na região Central do Estado.