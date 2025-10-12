+Milionária: 2 apostas do ES faturam mais de R$ 86 milhões cada

O Espírito Santo amanheceu com dois novos milionários. Duas apostas registradas na Lotérica do Colono, no Centro de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana, acertaram as seis dezenas e os dois trevos do concurso 293 da +Milionária, realizado na noite de sábado (11). Cada ganhador levará R$ 86.645.283,09.

Os números sorteados foram: 4 – 21 – 29 – 33 – 39 – 42. Ambos os bilhetes premiados foram apostas simples, feitas presencialmente, sem participação em bolão. Em cada jogo, o apostador escolheu seis dezenas e três trevos, sendo necessário acertar seis números e dois trevos para conquistar o prêmio principal.