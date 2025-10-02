Mimoso: caminhoneiro sofre ferimentos na cabeça após confusão em posto na BR-101

Um caminhoneiro sofreu ferimentos na cabeça após ter sido retirado à força da cabine do seu caminhão e caído no pátio de um posto de combustível, localizado na BR-101, em São José das Torres, distrito de Mimoso do Sul.

Testemunhas que presenciaram o ocorrido apontam que o motorista teria parado no posto para descansar, após pagar por banho e jantar, mas foi impedido de permanecer no local. Funcionários do posto teriam exigido que o caminhão fosse abastecido como condição para que ele pudesse dormir na área destinada aos motoristas.

Durante a ação, o caminhoneiro caiu e bateu a cabeça. Houve sangramento. Uma equipe da concessionária Eco101 prestou os primeiros socorros. Após o atendimento médico, o motorista foi encaminhado à Polícia Rodoviária Federal (PRF) para registrar a ocorrência.

Não informações sobre o estado de saúde do condutor. Até o fechamento desta matéria, a administração do posto não havia se pronunciado.