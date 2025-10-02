Segurança

PRF vai reforçar fiscalização na BR-262 durante a Festa da Polenta

Durante os dias de evento, equipes da PRF estarão distribuídas em pontos estratégicos da BR-262.

Redação Redação

prf
Foto: Divulgação

Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçará fiscalização ao longo da BR-262, especialmente no trecho de acesso a Venda Nova do Imigrante, nos dias 3, 4, 5 e 9, 10, 11 e 12 de outubro, período em que será realizada a tradicional Festa da Polenta, evento que atrai milhares de visitantes à região serrana capixaba.

O aumento expressivo no fluxo de veículos durante os dias de festa exige atenção redobrada dos condutores. A BR-262, nesse segmento, é uma rodovia de pista simples e traçado sinuoso, características que exigem prudência e respeito rigoroso às normas de trânsito. A combinação entre movimento intenso, pressa e imprudência pode resultar em acidentes graves.

Leia também: Policiais capixabas recebem capacitação em segurança escolar nos EUA

Entre as principais condutas de risco observadas pela PRF nesse trecho estão:

  • Ultrapassagens irregulares, que muitas vezes ocorrem em curvas ou locais de visibilidade restrita;
  • Excesso de velocidade, incompatível com as condições da via;
  • Mistura de álcool e direção, prática que compromete os reflexos e multiplica o risco de acidentes fatais.

Para reduzir os riscos, a PRF reforça algumas recomendações fundamentais aos motoristas:

  • Planeje sua viagem: saia com antecedência e evite os horários de pico, reduzindo a necessidade de dirigir com pressa;
  • Respeite a sinalização e os limites de velocidade;
  • Somente realize ultrapassagens em locais permitidos e seguros;
  • Todos os ocupantes do veículo devem utilizar o cinto de segurança;
  • Não dirija sob efeito de álcool ou substâncias psicoativas;
  • Mantenha distância segura em relação ao veículo à frente, evitando colisões traseiras.
  • Atenção redobrada à noite e em condições de chuva, comuns na região serrana.
  • Evite distrações ao volante, especialmente o uso de celular.

Durante os dias de evento, equipes da PRF estarão distribuídas em pontos estratégicos da BR-262, realizando operações de fiscalização, testes de alcoolemia, controle de velocidade e ações educativas. O objetivo é prevenir acidentes, proteger vidas e garantir que todos possam aproveitar a festa com segurança.

A segurança no trânsito é uma responsabilidade compartilhada: cabe a cada condutor adotar uma postura responsável ao volante, contribuindo para que a Festa da Polenta seja marcada por celebração e alegria.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Assuntos:

Festa da PolentaPRF

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por