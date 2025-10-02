PRF vai reforçar fiscalização na BR-262 durante a Festa da Polenta

Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçará fiscalização ao longo da BR-262, especialmente no trecho de acesso a Venda Nova do Imigrante, nos dias 3, 4, 5 e 9, 10, 11 e 12 de outubro, período em que será realizada a tradicional Festa da Polenta, evento que atrai milhares de visitantes à região serrana capixaba.

O aumento expressivo no fluxo de veículos durante os dias de festa exige atenção redobrada dos condutores. A BR-262, nesse segmento, é uma rodovia de pista simples e traçado sinuoso, características que exigem prudência e respeito rigoroso às normas de trânsito. A combinação entre movimento intenso, pressa e imprudência pode resultar em acidentes graves.

Leia também: Policiais capixabas recebem capacitação em segurança escolar nos EUA

Entre as principais condutas de risco observadas pela PRF nesse trecho estão:

Ultrapassagens irregulares, que muitas vezes ocorrem em curvas ou locais de visibilidade restrita;

Excesso de velocidade, incompatível com as condições da via;

Mistura de álcool e direção, prática que compromete os reflexos e multiplica o risco de acidentes fatais.

Para reduzir os riscos, a PRF reforça algumas recomendações fundamentais aos motoristas:

Planeje sua viagem: saia com antecedência e evite os horários de pico, reduzindo a necessidade de dirigir com pressa;

Respeite a sinalização e os limites de velocidade;

Somente realize ultrapassagens em locais permitidos e seguros;

Todos os ocupantes do veículo devem utilizar o cinto de segurança;

Não dirija sob efeito de álcool ou substâncias psicoativas;

Mantenha distância segura em relação ao veículo à frente, evitando colisões traseiras.

Atenção redobrada à noite e em condições de chuva, comuns na região serrana.

Evite distrações ao volante, especialmente o uso de celular.

Durante os dias de evento, equipes da PRF estarão distribuídas em pontos estratégicos da BR-262, realizando operações de fiscalização, testes de alcoolemia, controle de velocidade e ações educativas. O objetivo é prevenir acidentes, proteger vidas e garantir que todos possam aproveitar a festa com segurança.

A segurança no trânsito é uma responsabilidade compartilhada: cabe a cada condutor adotar uma postura responsável ao volante, contribuindo para que a Festa da Polenta seja marcada por celebração e alegria.