Mimoso do Sul: Defesa Civil realiza simulado de desastres nesta quarta-feira (8)

A Defesa Civil de Mimoso do Sul informou que nesta quarta-feira (8) será realizado um Simulado de Desastres em todo o município. A ação faz parte de um treinamento, sem qualquer risco real à população. O objetivo é avaliar a capacidade de resposta da cidade diante de situações de emergência e aprimorar o preparo das equipes envolvidas na gestão de crises.
De acordo com o coordenador da Defesa Civil Municipal, Leonardo Ferreira, o exercício será feito em parceria com diversos órgãos estaduais e municipais, incluindo a Defesa Civil Estadual, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros.
Durante o simulado, alertas fictícios serão emitidos, como notificações de chuvas intensas, cheia de rios e queda de barreiras. “Os celulares da população vão tocar, mas tudo faz parte de um cenário simulado. Essas mensagens são apenas parte do treinamento”, explicou coordenador da Defesa Civil Municipal.
