Mimoso do Sul: frentista sofre tentativa de estupro em posto de combustíveis

Uma frentista de um posto de combustíveis foi vítima de tentativa de estupro na madrugada deste domingo (19), em Conceição do Muqui, distrito do município de Mimoso do Sul.

De acordo com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), o suspeito chegou ao local e começou a verificar se os cômodos do posto estavam abertos, aparentando procurar um espaço onde pudesse levar à vítima à força. Em seguida ele se aproximou da mulher com uma das mãos no órgão genital, tentando beijá-la à força e afirmando que “ela seria dele hoje”.

Assustada, a frentista conseguiu se afastar e acionar a polícia. Uma guarnição da PM realizou patrulhamento pelas imediações e conseguiu localizar o suspeito. Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.